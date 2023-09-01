Оккупанты в Мелитополе продолжают грабить гаражи якобы для поиска партизан
Во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области российские солдаты проводят рейды по гаражам местных жителей, якобы для поиска партизан
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
Сообщается, что враг открывал двери гаражей в одном из кооперативов города, независимо от того, выехал ли из региона хозяин гаража или нет.
Российские оккупанты не объясняли причины так называемых обысков, а также не соблюдали "правовое поле".
После якобы следственных действий гаражи остались без принадлежностей и металла, поскольку это имущество рашисты вывозили на металлолом.
"По факту оккупанты занимались любимым делом - мародерством", - подчеркивают в Сопротивлении.
Также враг продолжает грабить судостроительный завод "Море" во временно захваченной Феодосии в Крыму. С 2014 года с предприятия уволилось 60% работников, а большинство имущества списано оккупационным руководством.
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