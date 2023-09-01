Оккупанты в Мелитополе продолжают грабить гаражи якобы для поиска партизан

Об этом информирует Центр национального сопротивления .

Сообщается, что враг открывал двери гаражей в одном из кооперативов города, независимо от того, выехал ли из региона хозяин гаража или нет.

Российские оккупанты не объясняли причины так называемых обысков, а также не соблюдали "правовое поле".

После якобы следственных действий гаражи остались без принадлежностей и металла, поскольку это имущество рашисты вывозили на металлолом.

"По факту оккупанты занимались любимым делом - мародерством", - подчеркивают в Сопротивлении.

Также враг продолжает грабить судостроительный завод "Море" во временно захваченной Феодосии в Крыму. С 2014 года с предприятия уволилось 60% работников, а большинство имущества списано оккупационным руководством.