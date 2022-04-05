Оккупанты в Мелитополе присылают местным жителям фейковые повестки для службы в "народной милиции", - Запорожская ОВА
Захватчики в оккупированном городе Пологи заминировали территорию центральной районной больницы, запретили медперсоналу и больным возвращаться туда, впрочем, в больнице остались раненые российские оккупанты
Об этом сообщила Запорожская ОВА в "Фейсбуке".
"Российская федерация продолжает вооруженную агрессию против Украины, обстреливая мирные села и городки в Пологовском районе нашей области", – пишет ОВА.
Во временно оккупированном городе Пологи оккупанты захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной районной больницы. Медикам и пациентам запретили возвращаться туда.
"Интересно, что в помещении больницы остались ранены российские военные", - отметили в ОВА.
Гражданские объекты – магазины, жилые строители в Малой Токмачке, Ореховые оккупанты обстреливают чуть ли не каждый день.
Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в школе искусств в селе Инженерное Пологовского района, где из-за обстрелов оккупантов загорелся чердак заведения.
В находящийся под временной оккупацией Мелитопол захватчики рассылают фейковые повестки на службу в якобы "народную милицию". Кроме того, российские военные пробуют подключать в городке российский веб.
С вечера 4 апреля до утра 5 апреля ВСУ Запорожского края уничтожили 24 оккупанта, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, пять военнослужащих России – ранили. Кроме того, захвачена одна боевая бронированная машина, уничтожена станция спутниковой связи и вражеский склад боеприпасов в районе населенного пункта Старомлиновка.
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