Оккупанты в Мелитополе присылают местным жителям фейковые повестки для службы в "народной милиции", - Запорожская ОВА

Об этом сообщила Запорожская ОВА в "Фейсбуке".



"Российская федерация продолжает вооруженную агрессию против Украины, обстреливая мирные села и городки в Пологовском районе нашей области", – пишет ОВА.



Во временно оккупированном городе Пологи оккупанты захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной районной больницы. Медикам и пациентам запретили возвращаться туда.



"Интересно, что в помещении больницы остались ранены российские военные", - отметили в ОВА.



Гражданские объекты – магазины, жилые строители в Малой Токмачке, Ореховые оккупанты обстреливают чуть ли не каждый день.



Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в школе искусств в селе Инженерное Пологовского района, где из-за обстрелов оккупантов загорелся чердак заведения.



В находящийся под временной оккупацией Мелитопол захватчики рассылают фейковые повестки на службу в якобы "народную милицию". Кроме того, российские военные пробуют подключать в городке российский веб.



С вечера 4 апреля до утра 5 апреля ВСУ Запорожского края уничтожили 24 оккупанта, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, пять военнослужащих России – ранили. Кроме того, захвачена одна боевая бронированная машина, уничтожена станция спутниковой связи и вражеский склад боеприпасов в районе населенного пункта Старомлиновка.





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