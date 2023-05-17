Оккупанты в Мелитополе поставили камеры, чтобы бороться с партизанами
Во временно оккупированном Мелитополе россияне поставили видеокамеры, чтобы бороться с украинскими партизанами
Об этом пишет Центр нацсопротивления .
Отмечается, что установленные уличные камеры имеют большое разрешение объектива, фокусное расстояние и угол обзора.
"Таким образом россияне пытаются обезопасить себя от партизанского движения. Однако эти попытки напрасны, потому что оккупанты не имеют шансов победить украинское сопротивление", - пишет ЦНС.
- Мэр Иван Федоров в эфире Еспресо рассказал, что во временно оккупированном Мелитополе коллаборанты инсценируют нападения на себя, обвиняя в них партизан.
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