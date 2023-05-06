Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"В Мелитополе компьютеры и серверы оккупационного паспортного стола взяли бессрочный отпуск. Оккупанты поспешно упаковывают технику и вывозят в неизвестном направлении на Россию. Некоторые документы сжигают дотла. Не меньше суетятся и в здании оккупационной военной полиции - целый день мешками" пишет Фёдоров.

Федоров добавил, что в мелитопольской больнице интенсивных методов лечения произошел срочный вечерний взлет "руководства" окупантов, где обсуждали, кто уже успел сбежать.