Оккупанты в Мелитополе поспешно сжигают документы и вывозят технику, – Федоров
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области сжигают мешками документы в помещении оккупационной полиции, а также вывозят технику с паспортного стола
Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"В Мелитополе компьютеры и серверы оккупационного паспортного стола взяли бессрочный отпуск. Оккупанты поспешно упаковывают технику и вывозят в неизвестном направлении на Россию. Некоторые документы сжигают дотла. Не меньше суетятся и в здании оккупационной военной полиции - целый день мешками" пишет Фёдоров.
Федоров добавил, что в мелитопольской больнице интенсивных методов лечения произошел срочный вечерний взлет "руководства" окупантов, где обсуждали, кто уже успел сбежать.
- Напомним, 5 мая стало известно, что на оккупированных территориях запретили продажу крепкого алкоголя российским военным.
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