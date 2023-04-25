Об этом пишет мэр города Иван Федоров .

По его словам, сейчас целое вражеское подразделение находится на карантине, двоих больных военных из города вывезли.

"Минус вражеское подразделение теперь сидит на карантине. А двоих росвоенных сначала привезли в больницу Мелитополя, но после подтверждения диагноза быстро списали - вывезли в неизвестном направлении. Даже украинская земля вытесняет оккупантов. Хеппи-энда им точно не будет", - пишет Федоров.