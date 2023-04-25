Оккупанты в Мелитополе подцепили сибирскую язву, пока копали окопы, - Федоров
Россияне во временно оккупированном Мелитополе случайно разрыли скотомогильник, копая окопы, в результате чего вражеские военные подхватили сибирскую язву
Об этом пишет мэр города Иван Федоров .
По его словам, сейчас целое вражеское подразделение находится на карантине, двоих больных военных из города вывезли.
"Минус вражеское подразделение теперь сидит на карантине. А двоих росвоенных сначала привезли в больницу Мелитополя, но после подтверждения диагноза быстро списали - вывезли в неизвестном направлении. Даже украинская земля вытесняет оккупантов. Хеппи-энда им точно не будет", - пишет Федоров.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил , что оккупационные войска минируют гражданскую инфраструктуру в Энергодарском и Васильевском районах.
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