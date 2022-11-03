Оккупанты в Мариуполе внезапно усилили фильтрацию гражданских, обыскивают квартиры, проверяют телефоны

Об этом он пишет в телеграме.

По словам Андрющенко, в Центральном, Приморском и Кальмиусском районах города происходит масштабная зачистка, преимущественно в местах проезда военной техники и дислокации оккупантов.

Оккупанты проводят поквартирные обходы, ищут украинскую символику и литературу, проверяют телефоны на наличие компрометирующих фото, сообщений в соцсетях и в частной переписке, переписывают личные данные всех жителей.

В сообщении говорится, что фильтрация ожидает почти 15 тысяч жителей Мариуполя, однако за день процедуру проходят только 30. По словам Андрющенко, до 5 человек ежедневно исчезают из-за арестов прямо в здании райотдела полиции оккупантов.

"Без бумажки о фильтрации невозможно трудоустройство на любую работу, поэтому люди вынуждены идти на унизительную и рискованную процедуру ради выживания", - пишет он.

Он также отметил, что информация пропагандистских СМИ об отмене дактилоскопии при пересечении границы России для жителей оккупированных территорий – ложь. Беженцы по-прежнему должны проходить проверку по отпечаткам пальцев.

Ранее советник городского головы Петр Андрющенко сообщил, что движение по Крымскому мосту заблокировано, россияне активно используют город как логистический путь в Крым.

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