Оккупанты в Мариуполе устроили перестрелку, – Андрющенко
Ночью 6 февраля оккупанты в Мариуполе устроили перестрелку, советник мэра Петр Андрющенко заявил, что россияне были в состоянии алкогольного опьянения
Об этом он написал в телеграмме .
Перестрелка произошла на левом берегу города, по словам Андрющенко, россияне стреляли друг в друга из стрелкового оружия.
"Ночью оккупанты устроили перестрелку. Опять. Левобережье, Морской бульвар в районе утреннего рынка, русня стреляла из стрелкового оружия по русне", - говорится в сообщении.
- Сейчас Россия взимает войска в Мариуполь и окрестности – их численность перевалила за 30 тысяч, что может означать подготовку наступления.
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