Оккупанты в Мариуполе устроили перестрелку, – Андрющенко

Об этом он написал в телеграмме .

Перестрелка произошла на левом берегу города, по словам Андрющенко, россияне стреляли друг в друга из стрелкового оружия.

"Ночью оккупанты устроили перестрелку. Опять. Левобережье, Морской бульвар в районе утреннего рынка, русня стреляла из стрелкового оружия по русне", - говорится в сообщении.