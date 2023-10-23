Оккупанты в Мариуполе уничтожили здание первой Мариинской женской гимназии 1894 года
Оккупационная "власть" города Мариуполь Донецкой области уничтожила историческое здание первой Мариинской женской гимназии 1894 года, в котором размещалась школа-коллегиум
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
"Российские захватчики продолжают уничтожать нашу историю, культуру, архитектурные памятники. Здания, которые были неотъемлемой частью памяти и истории Мариуполя, теперь превратились в груду камней", - говорится в сообщении.
Так, оккупанты окончательно разрушили здание первой Мариинской женской гимназии, в которой размещалась коллегиум-школа №1. Отмечается, что здание было построено еще в 1894 году. Она смогла пережить Первую и Вторую мировые войны.
Как добавили в горсовете, после второй мировой войны здесь открыли школу, где учились тысячи мариупольских детей.
"Но в 2022 году россияне разрушили здание… Теперь вместо него пустырь", - сообщили в Мариупольском городском совете.
- Кроме того, недавно российские захватчики разрушили последний мурал в Мариуполе, являвшийся символом свободы, мира и права на счастье. Таким образом они продемонстрировали, что для них свобода и достоинство ничего не стоят.
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