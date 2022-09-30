Об этом сообщил в Telegram советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Двор школы 48. Украинские учебники курили прямо здесь. Современный фашизм и настоящие цели России выглядят именно так. Ярость. Просто Ярость", - говорится в сообщении.

25 сентября Институт изучения войны отметил, что Россия может начать принудительную мобилизацию пленных украинских военных.

27 сентября мэр временно оккупированного Мариуполя Вадим Бойченко заявил , что захватчики могут принудительно мобилизовать из города более 10 тыс. местных мужчин.

Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя, сообщил, что местное движение сопротивления получило доступ к документам оккупационных властей Мариуполя о начале сбора данных мариупольцев на мобилизацию.

Российские кафиры обязали всех сотрудников бюджетных учреждений оккупированного г. Мариуполя получить паспорта РФ.