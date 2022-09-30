Оккупанты в Мариуполе сожгли украинские учебники, - Андрющенко
Во временно захваченном войсками России Мариуполе, во дворе школы 48, захватчики жгли украинские учебники
Об этом сообщил в Telegram советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко.
"Мариуполь. Двор школы 48. Украинские учебники курили прямо здесь. Современный фашизм и настоящие цели России выглядят именно так. Ярость. Просто Ярость", - говорится в сообщении.
- 25 сентября Институт изучения войны отметил, что Россия может начать принудительную мобилизацию пленных украинских военных.
- 27 сентября мэр временно оккупированного Мариуполя Вадим Бойченко заявил , что захватчики могут принудительно мобилизовать из города более 10 тыс. местных мужчин.
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Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя, сообщил, что местное движение сопротивления получило доступ к документам оккупационных властей Мариуполя о начале сбора данных мариупольцев на мобилизацию.
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Российские кафиры обязали всех сотрудников бюджетных учреждений оккупированного г. Мариуполя получить паспорта РФ.
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