Оккупанты в Мариуполе создали наиболее благоприятные условия для распространения инфекционных болезней, - глава райсовета Могильный

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Питьевую воду привозят через 3-5 дней, люди вынуждены стоять в очередях, чтобы ее набрать. А относительно технической воды, как мы говорим, из-под крана, она, к сожалению, недостижима для большинства жителей города. К тому же к ситуации прилагаются "эвересты" мусора, который разбросан по всему Мариуполю и никто его не убирает" - отметил глава райсовета.

Владимир Могильный подчеркнул, что в настоящее время в городе катастрофическое состояние с вывозом мусора, то есть полный экологический и гуманитарный кризис. Инфекционным заболеваниям созданы наиболее благоприятные условия для распространения.

"А чтобы получить гуманитарную помощь, люди вынуждены стоять в очередях при 30 градусной жаре 6-7 часов. Кстати, буквально недавно партия "Единая Россия" с пафосом заявила, что они раздали 300 пакетов помощи. Понимаете, это при 120 тысячах человек по предыдущим данным, которые есть в городе. Цинизма нет предела" – рассказал Могильный.

Глава райсовета добавил, что люди проголодались, а цены, которые сейчас в Мариуполе, неподъемные для большинства горожан.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в Мариуполе, несмотря на нехватку воды, россияне поливают газоны для картинки в СМИ.

18 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что оккупанты хаотично пытаются восстановить водоснабжение в Мариуполе, но без полноценной системы водоотвода, угрожающей экологической катастрофой .

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что угроза эпидемии в городе превращается в реальность с каждой грозой, но в то же время оккупанты продолжают игнорировать санитарные вызовы и занимаются исключительно формированием "хороших фото".

По словам экс-омбудсмена Людмилы Денисовой, Мариуполь находится на грани эпидемической и экологической катастроф, последствия которых будут проявляться за пределами Украины.

Мариупольцы вынуждены набирать воду в коммуникационных колодцах и потреблять ее вместо питьевой.

Питьевую воду привозят раз в два дня из-за ее нехватки в природных источниках, поэтому местным жителям необходимо записываться в очередь.

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