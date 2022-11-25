Оккупанты в Мариуполе собираются переселять потерявших жилье людей в "безхозные" дома
Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики собираются заселить потерявших жилье в результате боевых действий горожан в "безхозные" помещения
Соответствующий "указ" подписал главарь созданной россиянами террористической организации "ДНР" Денис Пушилин.
Передавать жилье будут якобы тем, кто внесен в списки пострадавших. Для проживания могут передать жилой дом, квартиру или комнату. Вероятно, речь идет о жилье украинцев, вынужденных покинуть свои дома и эвакуироваться из города. При этом договор якобы бесплатного найма жилого помещения заключается с оккупационной администрацией.
Людей обяжут поддерживать надлежащее состояние переданного во временную собственность помещения, устранить неисправности, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, не осуществлять перепланировку, а также уволить жилье в течение 10 дней после возвращения владельцев.
"Указ" Пушилина прокомментировал советник легитимного мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram .
"Все эти "бумажки" не имеют никакого значения и по закону ничтожны. То есть не создают никаких правовых последствий. Единственным гарантом нашего возвращения и установления верховенства права является ВСУ. А тем, кто будет заселяться, учитывайте - вы незаконно занимаете чужую собственность. Временно . Относитесь с уважением к тому, что вам не принадлежит. Потому что иначе возможно наступление уголовной ответственности", - написал он.
- 10 июля глава центральной районной администрации в Мариупольском горсовете Владимир Могильный сообщил в эфире Эспрессо, что кафиры заставляют мариупольцев подписывать документы, по которым вина за гибель гражданского населения лежит на Вооруженных силах Украины.
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