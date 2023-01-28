Оккупанты в Мариуполе снесут целый микрорайон под застройку
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что захватчики во временно оккупированном городе планируют снести микрорайон Азовье для "элитной застройки"
Об этом Петр Андрющенко проинформировал в телеграмме.
"Гражданские оккупанты начали демонтаж почти целого микрорайона Азовье для расчистки места под застройку. Целиком уцелели дома - под экскаватор за взятку", - написал советник мэра.
Он добавил, что весной российские застройщики, приближенные к федеральному правительству, начнут процесс постройки "элитных квартир" экономкласса.
- Напомним, ранее Петр Андрющенко сообщал , что захватчики во временно оккупированном Мариуполе ежедневно сносят многоэтажки, ранее находившиеся под атаками.
- 24 января стало известно, что гауляйтер Донецкой области Денис Пушилин назначил на должность "мэра" Мариуполя бывшего сотрудника милиции Олега Моргуна, осужденного на 11 лет.
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