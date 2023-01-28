Оккупанты в Мариуполе снесут целый микрорайон под застройку

Об этом Петр Андрющенко проинформировал в телеграмме.

"Гражданские оккупанты начали демонтаж почти целого микрорайона Азовье для расчистки места под застройку. Целиком уцелели дома - под экскаватор за взятку", - написал советник мэра.

Он добавил, что весной российские застройщики, приближенные к федеральному правительству, начнут процесс постройки "элитных квартир" экономкласса.

Напомним, ранее Петр Андрющенко сообщал , что захватчики во временно оккупированном Мариуполе ежедневно сносят многоэтажки, ранее находившиеся под атаками.

24 января стало известно, что гауляйтер Донецкой области Денис Пушилин назначил на должность "мэра" Мариуполя бывшего сотрудника милиции Олега Моргуна, осужденного на 11 лет.

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