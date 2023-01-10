Оккупанты в Мариуполе с 1 января обязали учителей, медиков и работников госучреждений получать российские паспорта, - Андрющенко

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мариуполе стартовала глобальная принудительная паспортизация", – говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что с 1 марта на территории временно оккупированного города невозможно будет заниматься предпринимательской деятельностью без российского паспорта.

"Также все мразоты от юриспруденции - судьи, адвокаты, юристы (все звено) должны пройти аккредитацию ДНР (замечу, что не РФ) до первого марта", - написал он и добавил, что официально такого "закона" нет, однако устно об этом предупредили.

7 января в Мариуполе патриоты сорвали российский флаг с флагштока на главной площади города.

9 января стало известно, что больницы временно оккупированного Мариуполя переполнены , людей отказываются госпитализировать, а морги не успевают уносить тела умерших.