Оккупанты в Мариуполе с 1 января обязали учителей, медиков и работников госучреждений получать российские паспорта, - Андрющенко
С 1 января 2023 года российские оккупанты обязали учителей, полицейских, медиков и работников госучреждений в Мариуполе получать российский паспорт
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"В Мариуполе стартовала глобальная принудительная паспортизация", – говорится в сообщении.
Андрющенко отметил, что с 1 марта на территории временно оккупированного города невозможно будет заниматься предпринимательской деятельностью без российского паспорта.
"Также все мразоты от юриспруденции - судьи, адвокаты, юристы (все звено) должны пройти аккредитацию ДНР (замечу, что не РФ) до первого марта", - написал он и добавил, что официально такого "закона" нет, однако устно об этом предупредили.
- 7 января в Мариуполе патриоты сорвали российский флаг с флагштока на главной площади города.
- 9 января стало известно, что больницы временно оккупированного Мариуполя переполнены , людей отказываются госпитализировать, а морги не успевают уносить тела умерших.
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