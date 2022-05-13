Оккупанты в Мариуполе предпринимают попытки вернуть уже эвакуированных горожан, — депутат горсовета
Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин считает, что РФ не только не выпускает жителей Мариуполя на подконтрольную Украине территорию, не только издевается над украинцами в своих так называемых "фильтрационных лагерях", но и пытается вернуть уже эвакуированных горожан
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Оккупанты пробуют возвращать тех мариупольцев, которые уже уехали. Они предлагают что-то вроде обновления жилья, или же наоборот запугивают, что могут отобрать имущество и отдать кому-то другому", - сказал Забавин.
Депутат добавил, что кафиры постоянно нарушают условия "зеленого коридора", обстреливают людей. Также сейчас орки издеваются над жителями Мариуполя: люди приходят на эвакуации, российские военные приезжают на эти места, разгоняют людей и отменяют эвакуацию.
"Я знаю лишь единичные случаи, когда была возможность выехать из города. Поэтому очень трудно выехать на подконтрольную Украине территорию", - отметил Забавин.
- Из-за некомпетентных действий кафиров по инфраструктуре Мариуполя, город и море возле него идут к волне гуманитарной катастрофы
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170 тысяч жителей Мариуполя, оставшихся в городе, страдают от голода
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