Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Мариуполь пылает. Жители оккупированного города испугались взрывов и облаков дыма, поднявшегося в районе улицы Торговой. Однако, как оказалось, россияне продолжают съемки своего пропагандистского фильма о событиях весны 2022 года. Для спеццеффектов они подожгли шины", - говорится.

В ведомстве отметили, что для мариупольцев такие съемки равнозначны активизации психологических травм, полученных от российской блокады и обстрелов.

"Но россиянам на это безразлично. Над мариупольцами продолжают издеваться", - добавили в городском совете".