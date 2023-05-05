Оккупанты в Мариуполе подожгли шины для съемок пропагандистского фильма
Россияне продолжают съемки пропагандистского фильма о событиях весны 2022 года. Для спецэффектов они подожгли шины, напугав местных
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
"Мариуполь пылает. Жители оккупированного города испугались взрывов и облаков дыма, поднявшегося в районе улицы Торговой. Однако, как оказалось, россияне продолжают съемки своего пропагандистского фильма о событиях весны 2022 года. Для спеццеффектов они подожгли шины", - говорится.
В ведомстве отметили, что для мариупольцев такие съемки равнозначны активизации психологических травм, полученных от российской блокады и обстрелов.
"Но россиянам на это безразлично. Над мариупольцами продолжают издеваться", - добавили в городском совете".
- В горсовете Мариуполя заявили , что буряты и тувинцы, которых россияне привезли в Мариуполь, заселяются с семьями в заброшенные дома украинцев.
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