Об этом в своем телеграмм-канале рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мариуполе открыто 4 аптеки, коммерческий интерес которых ведет напрямую к оккупационному руководству области. Из-за отсутствия денег и возможности проведения безналичных счетов, лекарства остаются недоступными в Мариуполе. Кроме того, несмотря на анонсированные и якобы работающие 4 больницы, возможность получить квалифицированную консультацию мариупольцам недоступна" , – написал Андрющенко.

В день в больницах города могут осмотреть до 50 пациентов, что в пересчете на 150 тыс. населения это мизер.

"Оккупанты устраивают пиар-акции по раздаче лекарства. Насыпью и без врачебных рекомендаций. Просто по запросу людей"

Андрющенко добавил, что самолечение в условиях Мариуполя – очередной вызов жизни и здоровью украинцев.

Напомним, в Мариуполе оккупанты сносят обстрелянные ими же дома и выселяют людей.

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