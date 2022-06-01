Оккупанты в Мариуполе пиарятся на раздаче лекарств без врачебных рекомендаций
Российские оккупанты в Мариуполе приступили к неконтролируемой раздаче лекарств. Люди лишены возможности консультироваться у медиков
Об этом в своем телеграмм-канале рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"В Мариуполе открыто 4 аптеки, коммерческий интерес которых ведет напрямую к оккупационному руководству области. Из-за отсутствия денег и возможности проведения безналичных счетов, лекарства остаются недоступными в Мариуполе. Кроме того, несмотря на анонсированные и якобы работающие 4 больницы, возможность получить квалифицированную консультацию мариупольцам недоступна" , – написал Андрющенко.
В день в больницах города могут осмотреть до 50 пациентов, что в пересчете на 150 тыс. населения это мизер.
"Оккупанты устраивают пиар-акции по раздаче лекарства. Насыпью и без врачебных рекомендаций. Просто по запросу людей"
Андрющенко добавил, что самолечение в условиях Мариуполя – очередной вызов жизни и здоровью украинцев.
- Напомним, в Мариуполе оккупанты сносят обстрелянные ими же дома и выселяют людей.
- Все наворованное из Мариуполя враг доставляет в ОРДО как помощь от России
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