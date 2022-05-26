Оккупанты в Мариуполе объявили о продлении учебного года до 1 сентября
Россия собирается открыть в Мариуполе на лето 9 школ, где будут преподавать русский язык, литературу, математику на русском
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме.
"Оккупанты объявили о продлении учебного года до 1 сентября. То есть без каникул. Основная цель - деукраинизация и подготовка к учебному году по российской программе. Детям все лето будут вбивать в голову преподавание русского языка и литературы, историю России и математику на русском", - написал он.
По его данным, оккупанты планируют открыть 9 школ в Мариуполе.
"Однако сейчас удалось найти всего 53 учителя. По 6 учителей на школу – яркая иллюстрация российского образования в Мариуполе при оккупации", – подчеркнул он.
- Вместо так называемых полицейских ДНР в Мариуполь вошли кадыровцы.
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