Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме.

"Оккупанты объявили о продлении учебного года до 1 сентября. То есть без каникул. Основная цель - деукраинизация и подготовка к учебному году по российской программе. Детям все лето будут вбивать в голову преподавание русского языка и литературы, историю России и математику на русском", - написал он.

По его данным, оккупанты планируют открыть 9 школ в Мариуполе.

"Однако сейчас удалось найти всего 53 учителя. По 6 учителей на школу – яркая иллюстрация российского образования в Мариуполе при оккупации", – подчеркнул он.

Вместо так называемых полицейских ДНР в Мариуполь вошли кадыровцы.

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