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Оккупанты в Мариуполе не начали отопительный сезон, коммунальные службы не работают, - мэр

11 декабря, 2022 воскресенье
07:00
война с Россией

Оккупационные власти Мариуполя не подготовились к проведению отопительного сезона и не начали его, а коммунальные службы города не работают

Об этом сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко в эфире телемарафона "Единые новости".

"Отопительный сезон в Мариуполе так и не начат. Люди сидят в холоде, замерзают, и мы видим надписи и на подъездах, и на квартирах: "SOS! Мы замерзаем". Вся российская пропаганда разбилась о зиму, которая пришла на территорию Украины ", - подчеркнул Вадим Бойченко.

Городской голова также отметил, что российские оккупационные власти не способны обеспечить нормальную жизнедеятельность города. Единственное, что делают враги – раздают обогреватели местным жителям.

"Люди выстраиваются в километровые очереди, дерутся за эти обогреватели, проходят эту унизительную процедуру. Но самое страшное: чтобы включить обогреватель в розетку, нужно, чтобы было электричество. А электричества в объеме, нужном для прохождения отопительного сезона, тоже нет. Они и этот инструмент жизнедеятельности не обеспечили. И, соответственно, мы видим десятки пожаров, которые уничтожают еще любое жилье в Мариуполе", - сообщил мэр города.

  • Напомним, 30 ноября советник мэра Петр Андрющенко сообщил , что в Мариупольском районе нет еды и денег, чтобы ее купить, поэтому люди вынуждены жить на "гуманитарку" которой не хватает на всех.
  • 7 декабря Мариупольский городской совет публиковал фото от местных жителей: в домах Мариуполя вода превращается в лед.

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Украина
Мариуполь
оккупированные территории
отопительный сезон
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