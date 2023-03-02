Об этом Петр Андрющенко сообщил в телеграме.

"Мариуполь – тотальная зачистка. Большое количество военных с метками росгвардии.

Контрпартизанские мероприятия по всему Кальмиусскому району города от перекрестка 7-й проезд / Металлургов до перекрестка Металлургов/Никопольский", - утверждает он.

В частности, советник городского головы призвал предупредить мариупольцев, чтобы те не посещали опасные места, "удалить из телефонов лишнее, все, что может быть двусмысленно истолковано. Измените ваши номера с +38 на код +7. Берегите близких до деоккупации".

Утром Петр Андрющенко писал о начале зачистки в районе ММК им. Ильича: "Перекрыт пр. Никопольский, все движение транспорта направляется на ул. Макара Мазая. Первая реакция на мариупольский хлопок".