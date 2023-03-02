Оккупанты в Мариуполе начали "контрпартизанские мероприятия" после взрывов в городе, - Андрющенко
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что захватчики в Мариуполе развернули "контрпартизанские мероприятия" на фоне взрывов в городе
Об этом Петр Андрющенко сообщил в телеграме.
"Мариуполь – тотальная зачистка. Большое количество военных с метками росгвардии.
Контрпартизанские мероприятия по всему Кальмиусскому району города от перекрестка 7-й проезд / Металлургов до перекрестка Металлургов/Никопольский", - утверждает он.
В частности, советник городского головы призвал предупредить мариупольцев, чтобы те не посещали опасные места, "удалить из телефонов лишнее, все, что может быть двусмысленно истолковано. Измените ваши номера с +38 на код +7. Берегите близких до деоккупации".
Утром Петр Андрющенко писал о начале зачистки в районе ММК им. Ильича: "Перекрыт пр. Никопольский, все движение транспорта направляется на ул. Макара Мазая. Первая реакция на мариупольский хлопок".
- Напомним, в ночь на 23 февраля в Кальмиусском районе временно оккупированного Мариуполя прогремели три взрыва, а на территории металлургического комбината им. Ильича произошел пожар.
- Вечером 24 февраля в центре временно оккупированного Мариуполя также раздался мощный взрыв.
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