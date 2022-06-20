Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



"Люди с оружием отбирают все полученное. Сказать однозначно, кто это, - тяжело. Но "полиция ДНР" закрывает на это глаза и делает вид, что ничего не произошло", - рассказывает Андрющенко.



Он также отмечает, что это, вероятно, часть сценария контроля населения города через преступные группировки, главари которых будут контролироваться россиянами, в частности кадыровцами, базирующимися в Новоазовске.



Андрющенко также рассказывает, что на улицы Мариуполя начали открыто выходить мародеры, предлагая на продажу награбленные в местных магазинах ювелирные изделия. Сообщается, что основными покупателями являются работники МЧС, а также донецкие сепаратисты.



"Так же здесь действуют импровизированные ломбарды, где мариупольцы за бесценок отдают ювелирные украшения. "Крышует" (незаконную деятельность, - ред.) непосредственно господин Фтиц, возглавляющий Октябрьскую (Центральную) райадминистрацию оккупантов", - рассказывает советник мэра.

Мариупольцы из-за нехватки воды вынуждены стирать вещи в воронках от авиабомб

Петр Андрющенко рассказал, что во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики сообщают, что гуманитарную помощь с июля будут выдавать только определенным категориям граждан , а именно тем, кто не может работать из-за физических недостатков.