Оккупанты в Мариуполе грабят пенсионеров, - советник мэра Андрющенко
В городе начались ограбления людей пенсионного возраста, успевших получить от оккупационной "власти" первые выплаты
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Люди с оружием отбирают все полученное. Сказать однозначно, кто это, - тяжело. Но "полиция ДНР" закрывает на это глаза и делает вид, что ничего не произошло", - рассказывает Андрющенко.
Он также отмечает, что это, вероятно, часть сценария контроля населения города через преступные группировки, главари которых будут контролироваться россиянами, в частности кадыровцами, базирующимися в Новоазовске.
Андрющенко также рассказывает, что на улицы Мариуполя начали открыто выходить мародеры, предлагая на продажу награбленные в местных магазинах ювелирные изделия. Сообщается, что основными покупателями являются работники МЧС, а также донецкие сепаратисты.
"Так же здесь действуют импровизированные ломбарды, где мариупольцы за бесценок отдают ювелирные украшения. "Крышует" (незаконную деятельность, - ред.) непосредственно господин Фтиц, возглавляющий Октябрьскую (Центральную) райадминистрацию оккупантов", - рассказывает советник мэра.
- Мариупольцы из-за нехватки воды вынуждены стирать вещи в воронках от авиабомб
- Петр Андрющенко рассказал, что во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики сообщают, что гуманитарную помощь с июля будут выдавать только определенным категориям граждан , а именно тем, кто не может работать из-за физических недостатков.
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