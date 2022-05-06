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Главная война с Россией Оккупанты в Мариуполе готовятся к "празднику" 9 мая: восстанавливают советские памятники, разбирают завалы, заставляют мариупольцев вытаскивать из-под руин тела погибших

Оккупанты в Мариуполе готовятся к "празднику" 9 мая: восстанавливают советские памятники, разбирают завалы, заставляют мариупольцев вытаскивать из-под руин тела погибших

6 мая, 2022 пятница
11:30
война с Россией

В Мариуполе приводят в порядок советские памятники, разбирают разрушенные дома и достают тела погибших

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, несмотря на публичный отказ от проведения парада в Мариуполе, в городе готовятся к 9 мая.

"Вчера в городе массированно раздавали людям георгиевские ленты. За последние дни "привели в порядок" все памятники советского периода: так называемые кулаки с вечным огнем – восстановили таблички "Жертвам фашизма" на русском. Памятник "комсомольцам и коммунистам" в Приморском районе. То есть сакральные места для шабаша победобесия готовы. На фоне уничтоженного города и голодных людей все это выглядит циничным праздником на костях", - написал он.

Также жители города разбирают заваленные дома и вытаскивают из-под развалин тела погибших.

"С проспекта Мира тяжелая техника России, участвующая в разборе завалов, перешла на пр. Металлургов. По-прежнему ручная работа и работа по доставанию из-под завалов трупов возложена на мариупольцев. Оплата та же – еда", - добавил Петр Андрющенко .

  • Оккупанты начали заменять украинские названия русскими на дорожных указателях Мариуполя и его окрестностей.
  • По состоянию на утро 6 мая завершился еще один этап эвакуации людей с территории Азовстали в Мариуполе. Удалось вывезти около 500 человек.
  • В полку "Азов" 5 мая отметили , что штурм Азовстали продолжается уже третий день, оккупанты прорвались на территорию Азовстали, нарушают режим тишины и срывают эвакуацию гражданских граждан
  • Украинские защитники удерживают оборону под плотным огнем. Враг применяет авиацию, артиллерию и пехоту.

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