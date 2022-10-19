Оккупанты в Мариуполе демонтировали памятник жертвам Голодомора

Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграмме.

Он отметил, что скульптура находилась у разрушенного Драматического театра в Мариуполе. Памятник жертвам голодомора 1932-33 годов был установлен в 2004 году.

"Россияне продолжают истреблять все, что связано с Украиной, нашей культурой, историей и наследием. Ярость. Просто ярость", - пишет Андрющенко.

Российские пропагандистские СМИ также заявили, будто Голодомора в Украине не было и больше всего от "сезонного" голода пострадали Поволжье и Казахстан. По утверждению пропагандистов, Украина находится на предпоследнем городе по количеству пострадавших.

Представительница "общественной организации" от оккупированной власти заявила, что памятник сносят, чтобы бороться с "политическим дезинформированием населения" и "навязыванием идеи геноцида и Голодомора".

Российские СМИ заявляют, что гранит памятника используют как стройматериалы.

14 октября Российская артистка Надежда Бабкина приехала в разбомбленный Россией театр в Мариуполе и заявила, что он всегда был русским.

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