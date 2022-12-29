Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Оккупанты начали чувствовать себя в Мариуполе достаточно спокойно, не нервничают. Во-первых, они привезли под Новый год свои семьи, в последнее время замечено очень много российских военных вместе женами. Так же под оккупантов открывали некоторые дискотеки и рестораны в городе. Обычная гражданский человек туда попасть не может, это надо быть либо коллаборантом высшего звена, либо военным, хотя на самом деле эти заведения забиты гуляющими дагестанцами и кадыровцами, но именно в городе они чувствуют себя спокойно, потому что уверены , что является гарнизоном в Мариуполе от России, а на передовой они не окажутся. А вот в отношении Мариупольского района, там постоянно доукомплектовываются всевозможные части и отправляются на участки фронта, соответственно, там они чувствуют себя совсем иначе", - прокомментировал советник городского головы Мариуполя.

Петр Андрющенко отметил, что настроения среди оккупантов разные и диаметрально противоположные между настроениями российских военных в Мариуполе и в Мариупольском районе.

"Так же разнятся настроения и у коллаборантов Мариуполя и Мариупольского района. Те, кто в районе, начинают скупать квартиры где-то в России и понемногу вывозить вещи, потому что общаются с российскими военными, которых отвели из Херсона. А те, кто в городе, то пока заняты окончательным разграблением Мариуполя", - отметил Андрющенко.

23 декабря стало известно, что российские оккупационные власти приняли решение снести заднюю и центральную часть драматического театра в Мариуполе, однако фронтальную оставят "как основу реконструкции".

25 декабря во временно оккупированном Мариуполе кафиры сносили исторические здания в центре города

28 декабря советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном Мариуполе захватчики запретили массовые собрания во время новогодних праздников.

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