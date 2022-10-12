Оккупанты в Луганской области заставляют людей получить паспорт РФ до 1 января

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграммах .

"Оккупанты дали населению чуть больше двух месяцев, чтобы получить паспорт РФ. Раньше, в подавляющем большинстве, это были популизм и желание самих жителей региона. Теперь уже не спрашивают - хочешь или нет", - заявил Гайдай.

По его словам, с 1 января любые выплаты – зарплата, социальные, денежные переводы – будут осуществляться исключительной при наличии индивидуального лицевого счета.

"Однако, чтобы его открыть, нужно иметь паспорт РФ. Непосредственно силой не заставляют - просто оставляют без денег", - добавил Гайдай.

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