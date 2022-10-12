Оккупанты в Луганской области заставляют людей получить паспорт РФ до 1 января
В Луганской области российские захватчики к 1 января заставляют жителей получить российский паспорт
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграммах .
"Оккупанты дали населению чуть больше двух месяцев, чтобы получить паспорт РФ. Раньше, в подавляющем большинстве, это были популизм и желание самих жителей региона. Теперь уже не спрашивают - хочешь или нет", - заявил Гайдай.
По его словам, с 1 января любые выплаты – зарплата, социальные, денежные переводы – будут осуществляться исключительной при наличии индивидуального лицевого счета.
"Однако, чтобы его открыть, нужно иметь паспорт РФ. Непосредственно силой не заставляют - просто оставляют без денег", - добавил Гайдай.
- Напомним, 20 сентября кафиры в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы" о присоединении этих территорий к РФ. "Референдумы" продолжались с 23 по 27 сентября. В домах херсонцев просили "правильно" проголосовать под дулами автоматов . Голосовали также россияне, приехавшие в Херсон . Также сборщики голосов "референдума" просили проголосовать за умерших и за выехавших.
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