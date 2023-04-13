Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 13 апреля.

Отмечается, что увеличилось количество патрулей, при обходе жилья россияне отбирают у местных мобильные телефоны. Также было запрещено покидать населенные пункты.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ уничтожили радиоэлектронную станцию и станцию электронной борьбы противника

Авиация ВСУ за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы врага.

В течение дня россияне совершили 20 обстрелов из РСЗО по территории Украины

Также в течение суток противник нанес 11 авиационных ударов. Отмечается, что есть пострадавшие в результате обстрелов.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За сутки было отбито около 20 атак противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без особых изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняется военное присутствие противника в граничащих с Украиной районах Курской и Белгородской областей.

За сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Студенок, Искрисковщина, Волфино Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Тернова, Старица, Гатище и Бударки на Харьковщине.

На других направлениях ситуация такая:

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Двуречная, Западное, Масютовка и Табаевка Харьковской области.

вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Двуречная, Западное, Масютовка и Табаевка Харьковской области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное на Донетчине.

в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное на Донетчине. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Противник провел атаку в районе населенного пункта Предтечино, однако успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Богдановка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Новодмитриевка, Курдюмовка, Пивничное и Зализное Донецкой области.

враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Противник провел атаку в районе населенного пункта Предтечино, однако успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Богдановка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Новодмитриевка, Курдюмовка, Пивничное и Зализное Донецкой области. На Авдеевском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Степное, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Степное, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка. На Шахтерском направлении враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области.

враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Ольговское, Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степногорск Запорожской области; Степановка и Антоновка Херсонской области и Херсон.

Во временно оккупированном Крыму захватчики незаконно удерживают 168 крымских политзаключенных и около 20 жителей юга Украины.