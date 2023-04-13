Оккупанты в Луганской области усилили контрразведку, потому что боятся утечки информации о своем размещении, — Генштаб
Оккупанты в населенных пунктах Троицкого района Луганщины ужесточили контрразведывательный режим, поскольку боятся утечки информации о дислокации своих подразделений
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 13 апреля.
Отмечается, что увеличилось количество патрулей, при обходе жилья россияне отбирают у местных мобильные телефоны. Также было запрещено покидать населенные пункты.
Ракетные войска и артиллерия ВСУ уничтожили радиоэлектронную станцию и станцию электронной борьбы противника
Авиация ВСУ за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы врага.
В течение дня россияне совершили 20 обстрелов из РСЗО по территории Украины
Также в течение суток противник нанес 11 авиационных ударов. Отмечается, что есть пострадавшие в результате обстрелов.
Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За сутки было отбито около 20 атак противника.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без особых изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняется военное присутствие противника в граничащих с Украиной районах Курской и Белгородской областей.
За сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Студенок, Искрисковщина, Волфино Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Тернова, Старица, Гатище и Бударки на Харьковщине.
На других направлениях ситуация такая:
- На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Двуречная, Западное, Масютовка и Табаевка Харьковской области.
- На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное на Донетчине.
- На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Противник провел атаку в районе населенного пункта Предтечино, однако успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Богдановка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Новодмитриевка, Курдюмовка, Пивничное и Зализное Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Степное, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.
- На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.
- На Шахтерском направлении враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Ольговское, Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степногорск Запорожской области; Степановка и Антоновка Херсонской области и Херсон.
Во временно оккупированном Крыму захватчики незаконно удерживают 168 крымских политзаключенных и около 20 жителей юга Украины.
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