Оккупанты в Луганской области угрожают украинцам репрессиями за отказ принимать гражданство псевдореспублик
С людьми оккупированного города Сорокино Луганской области проводятся "профилактические беседы", цель которых - навязать гражданство псевдореспублик
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"В оккупированном городе Сорокино (Луганская область) начаты процессы оформления паспортов "ЛНР" в отношении украинских граждан, перемещенных с недавно захваченных территорий. Люди лишены домов, имущества и денег. Поэтому вынуждены соглашаться на эти условия, ведь только так можно получить выплаты в рублях, продуктовые наборы и медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с людьми проводятся "профилактические беседы", в ходе которых украинцев вынуждают принять гражданство псевдореспублик. В случае отказа люди потеряют любые средства к существованию и к ним будут применены репрессивные меры.
- Напомним, террористы ЛНР запретили людям в оккупации общаться с жителями свободных территорий. Согласно новому указу у жителей временно оккупированной Луганщины будут проверять гаджеты на наличие "неугодных" социальных сетей и чатов с родственниками, проживающими за пределами так называемой ЛНР.
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