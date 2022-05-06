Оккупанты в Луганской области угрожают украинцам репрессиями за отказ принимать гражданство псевдореспублик

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В оккупированном городе Сорокино (Луганская область) начаты процессы оформления паспортов "ЛНР" в отношении украинских граждан, перемещенных с недавно захваченных территорий. Люди лишены домов, имущества и денег. Поэтому вынуждены соглашаться на эти условия, ведь только так можно получить выплаты в рублях, продуктовые наборы и медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с людьми проводятся "профилактические беседы", в ходе которых украинцев вынуждают принять гражданство псевдореспублик. В случае отказа люди потеряют любые средства к существованию и к ним будут применены репрессивные меры.

Напомним, террористы ЛНР запретили людям в оккупации общаться с жителями свободных территорий. Согласно новому указу у жителей временно оккупированной Луганщины будут проверять гаджеты на наличие "неугодных" социальных сетей и чатов с родственниками, проживающими за пределами так называемой ЛНР.

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