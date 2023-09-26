Оккупанты в Луганской области угрожают родителям уменьшением выплат, если дети не получат паспорт РФ до 14 лет, - ОВА
Оккупационные власти Луганской области шантажируют местных жителей уменьшением суммы выплат, если их дети не получат российский паспорт до 14 лет
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
"Шантажируют родителей: россияне начали угрожать жителям оккупированных территорий уменьшением выплат по уходу за ребенком в случае, если последний не получил паспорт РФ по достижении 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.
Глава ОВА добавил, что при этом выплаты будут пересматриваться в сторону снижения вплоть до отмены начисления социальной помощи, если требование паспортизации будет проигнорировано.
- В июне сообщалось , что россияне на временно оккупированных территориях Луганской области угрожают лишить зарплат коммунальщиков, которые не оформят паспорта РФ.
- Захватчики обещали деньги родителям за то, что их дети-подростки получат российские паспорта.
- В сентябре в ОВА отметили , что российская оккупационная власть Луганщины решила осуществлять выплаты за рождение ребенка только через 5 лет со дня получения им гражданства РФ. Это вроде бы должно сократить расходы государственного бюджета агрессора.
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