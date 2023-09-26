Оккупанты в Луганской области угрожают родителям уменьшением выплат, если дети не получат паспорт РФ до 14 лет, - ОВА

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"Шантажируют родителей: россияне начали угрожать жителям оккупированных территорий уменьшением выплат по уходу за ребенком в случае, если последний не получил паспорт РФ по достижении 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что при этом выплаты будут пересматриваться в сторону снижения вплоть до отмены начисления социальной помощи, если требование паспортизации будет проигнорировано.