Оккупанты в Луганской области угрожают лишить зарплат коммунальщиков, которые не оформят паспорта РФ
Россияне на временно оккупированных территориях Луганской области угрожают лишить зарплаты коммунальщиков, которые не оформят паспорта РФ
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Да, от всех работников коммунальных предприятий требуют переоформить банковские карты на паспорт РФ. Если же работник откажется это делать, то зарплату он уже получать не будет", - говорится в сообщении.
- Власти РФ заявили о выдаче 1,5 млн российских паспортов на временно оккупированных территориях Украины.
- На левобережье Херсонской области тем, кто не взял паспорт РФ, угрожают конфискацией авто.
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