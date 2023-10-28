Оккупанты в Луганской области строят собственные мобильные сети: будут контролировать каждый звонок жителей, - ОВА
Российские захватчики на временно оккупированной территории Луганской области решили построить свои мобильные сети, чтобы отслеживать все звонки и сообщения местных жителей
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
По его словам, несмотря на строительство новых мобильных сетей, все ограничения относительно отсутствия или наличия связи и интернета в отдельных населенных пунктах региона остаются.
Кроме того, там устанавливается оборудование для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий. Это позволит оккупантам вести тотальный контроль за коммуникациями пользователей.
"Россияне постараются контролировать каждый звонок и каждое сообщение", - подчеркнул глава ОВА.
Он также добавил, что шахты "Востокуголь" в так называемой ЛНР работают на генераторах, ведь на предприятии отключили электроэнергию за неуплату.
В то же время с 17:00 до утра генераторы выключают и горняки вынуждены работать в темноте. Как отметил Лысогор, долг компании за электроэнергию уже превысил 2 млрд рублей.
- Накануне стало известно , что жители временно оккупированного Северодонецка уже более полугода живут без мобильной связи и интернета, отключенных захватчиками. Людям приходится ходить в отдаленные села, чтобы позвонить.
- Оккупационная власть на Луганщине заявила , что отказалась включать мобильный интернет на контролируемых ею территориях якобы по соображениям безопасности.
- Также сообщалось , что на многоэтажках прифронтовых городов Луганщины, с крыш которых раньше можно было поймать покрытие для связи, оккупанты развешали предупреждение, что за телефонный разговор есть угроза попасть "на подвал". А в Северодонецке оккупанты предлагают местным взамен мобильной связи устанавливать стационарные телефоны.
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