Оккупанты в Луганской области строят собственные мобильные сети: будут контролировать каждый звонок жителей, - ОВА

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его словам, несмотря на строительство новых мобильных сетей, все ограничения относительно отсутствия или наличия связи и интернета в отдельных населенных пунктах региона остаются.

Кроме того, там устанавливается оборудование для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий. Это позволит оккупантам вести тотальный контроль за коммуникациями пользователей.

"Россияне постараются контролировать каждый звонок и каждое сообщение", - подчеркнул глава ОВА.

Он также добавил, что шахты "Востокуголь" в так называемой ЛНР работают на генераторах, ведь на предприятии отключили электроэнергию за неуплату.

В то же время с 17:00 до утра генераторы выключают и горняки вынуждены работать в темноте. Как отметил Лысогор, долг компании за электроэнергию уже превысил 2 млрд рублей.