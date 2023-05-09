Об этом информирует Центр нацсопротивления.

На территории Луганской области, которую контролируют российские захватчики, происходит реорганизация псевдовийских коматов, потому что предыдущие структуры не смогли обеспечить принудительную мобилизацию украинцев.

Рашисты назначили ликвидационную комиссию для "военного комиссариата "ЛНР", возглавлявших местные коллаборанты. Причиной тому стало то, что этот "орган" не справился с планом по мобилизации нужного количества лиц в состав армии России, потому что местное население уклоняется от призыва.

"Вместо него оккупанты создали новый орган под названием "федеральное казенное учреждение военный комиссариат "ЛНР", руководство которого назначили уже не из местных предателей, а из завезенных россиян", - объясняют в ведомстве.

Сообщается, что новая структура уже зафиксирована в российских реестрах под другим налоговым номером, чем предыдущий "военный комиссариат "ЛНР".