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Оккупанты в Луганской области создают новые "военкоматы", потому что предыдущие не выполняют план по принудительной мобилизации

9 мая, 2023 вторник
15:08
Война с Россией

На временно оккупированной территории Луганской области рашисты создают "военкоматы" для принудительной мобилизации жителей, так как предыдущие не выполняют план РФ

Об этом информирует Центр нацсопротивления.

На территории Луганской области, которую контролируют российские захватчики, происходит реорганизация псевдовийских коматов, потому что предыдущие структуры не смогли обеспечить принудительную мобилизацию украинцев.

Рашисты назначили ликвидационную комиссию для "военного комиссариата "ЛНР", возглавлявших местные коллаборанты. Причиной тому стало то, что этот "орган" не справился с планом по мобилизации нужного количества лиц в состав армии России, потому что местное население уклоняется от призыва.

"Вместо него оккупанты создали новый орган под названием "федеральное казенное учреждение военный комиссариат "ЛНР", руководство которого назначили уже не из местных предателей, а из завезенных россиян", - объясняют в ведомстве.

Сообщается, что новая структура уже зафиксирована в российских реестрах под другим налоговым номером, чем предыдущий "военный комиссариат "ЛНР".

  • Ранее главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин приказал создать призывные комиссии во временно оккупированном Мариуполе.
  • Во временно оккупированном Крыму из-за высоких темпов мобилизации российской армии растет недовольство населения. Зафиксировали отмену бронирования гостиниц, продажа недвижимости.
  • Во временно оккупированном Мариуполе 8 мая захватчики приступили к мобилизации местных жителей.
Луганщина
мобилизация
оккупированные территории
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