Оккупанты в Луганской области собрались "развивать туризм", — Гайдай
На захваченных территориях Луганщины оккупанты собираются развивать туризм
Об этом глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай сообщил в телеграме .
"Россияне не прекращают открывать огонь по недавно освобожденным ВСУ селам Луганщины. 16 октября противником обстреляны Грековка, Новоегоровка и Белогоровка, где остается местное население", - отметил он.
Как подчеркнул глава ОВА, эвакуировать людей из освобожденных населенных пунктов из-за обостренной ситуации в отношении безопасности могут только украинские военные.
В то же время незаконное вооруженное формирование "ЛНР" присоединилось к соглашению о сотрудничестве в сфере курортов и туризма с "новыми субъектами РФ", что предусматривает поддержку мероприятий в сфере курортов и реализации туристического потенциала региона.
- В Луганской области в районе железнодорожной станции города Антрацит ВСУ уничтожили значительную часть вооружения и техники рашистов.
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