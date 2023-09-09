Оккупанты на Луганщине размещают раненых военных в морге, - ОВА

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его словам, в больницах и госпиталях на оккупированной части Луганщины россияне не успевают увольнять койкоместа – весь фонд постоянно занят.

"Поэтому в Алчевске, к примеру, пришлось раненых размещать в помещении морга, куда их привезли вместе с ликвидированными под Кременными захватчиками", - добавляет глава ОВА.

Также он отметил, что оккупанты позволяют попасть в прифронтовые города в так называемой ЛНР только при наличии регистрации, но не всегда. Так, у россиян есть список занятых их военными и коллаборантами квартир и домов.

"И если на блокпосте они тщательно проверяют регистрацию и совпадают с их данными, то путь к населенному пункту для человека, которого там определенное время не было, закрыт. Доказать право собственности на недвижимое имущество практически невозможно и никому", - отмечает Лисогор.