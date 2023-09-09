Оккупанты на Луганщине размещают раненых военных в морге, - ОВА
Из-за нехватки мест в военных госпиталях россияне размещают своих военнослужащих в морге временно оккупированного Алчевска Луганской области
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
По его словам, в больницах и госпиталях на оккупированной части Луганщины россияне не успевают увольнять койкоместа – весь фонд постоянно занят.
"Поэтому в Алчевске, к примеру, пришлось раненых размещать в помещении морга, куда их привезли вместе с ликвидированными под Кременными захватчиками", - добавляет глава ОВА.
Также он отметил, что оккупанты позволяют попасть в прифронтовые города в так называемой ЛНР только при наличии регистрации, но не всегда. Так, у россиян есть список занятых их военными и коллаборантами квартир и домов.
"И если на блокпосте они тщательно проверяют регистрацию и совпадают с их данными, то путь к населенному пункту для человека, которого там определенное время не было, закрыт. Доказать право собственности на недвижимое имущество практически невозможно и никому", - отмечает Лисогор.
- 4 сентября сообщалось , что в районе Новоегоровки на Луганщине, рядом с границей с Харьковской областью, кафиры начали устанавливать укрепления и приостановили попытки атаковать украинские позиции.
- Кроме того, в строительстве Генштаба отмечалось , что в течение суток 8 сентября российские войска не оставляли попыток прорвать оборону ВСУ на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Туда РФ опрокидывает резервы, комплектует штурмовые группы преимущественно заключенными.
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