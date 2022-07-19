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Оккупанты в Луганской области пытались штурмовать в четырех направлениях. Наступление не удалось

19 июля, 2022 вторник
11:29
война с Россией

Российские оккупанты в Луганской области попытались штурмовать, непрерывно обстреливая мирных жителей: наступление остановлено

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Еспресо ТV

18 июля российские захватчики атаковали ту часть Луганской области, где ВСУ держат оборону. Нанеся четыре ракетных и два авиаудара по населенным пунктам на границе двух областей, а также одиннадцать раз обстреляв мирные помещения артиллерией, оккупанты в течение дня пытались вести штурм по четырем направлениям.

По словам Сергея Гайдая, они атаковали Верхнекаменское и со стороны нефтеперерабатывающего завода, и из района Золотаровки. Оттуда хотели продвинуться в сторону Донбасса. Пытались улучшить свое положение вблизи Белогоровки. Многие наступление удалось приостановить, кое-где боевые действия продолжаются. По Верхнекаменному враг нанес еще и авиаудар.

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Украина
Луганщина
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