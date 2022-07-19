Оккупанты в Луганской области пытались штурмовать в четырех направлениях. Наступление не удалось

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Еспресо ТV

18 июля российские захватчики атаковали ту часть Луганской области, где ВСУ держат оборону. Нанеся четыре ракетных и два авиаудара по населенным пунктам на границе двух областей, а также одиннадцать раз обстреляв мирные помещения артиллерией, оккупанты в течение дня пытались вести штурм по четырем направлениям.

По словам Сергея Гайдая, они атаковали Верхнекаменское и со стороны нефтеперерабатывающего завода, и из района Золотаровки. Оттуда хотели продвинуться в сторону Донбасса. Пытались улучшить свое положение вблизи Белогоровки. Многие наступление удалось приостановить, кое-где боевые действия продолжаются. По Верхнекаменному враг нанес еще и авиаудар.

По состоянию на 15 июля Россия не оккупировала всю Луганскую область.

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