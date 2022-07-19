Оккупанты в Луганской области пытались штурмовать в четырех направлениях. Наступление не удалось
Российские оккупанты в Луганской области попытались штурмовать, непрерывно обстреливая мирных жителей: наступление остановлено
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Еспресо ТV
18 июля российские захватчики атаковали ту часть Луганской области, где ВСУ держат оборону. Нанеся четыре ракетных и два авиаудара по населенным пунктам на границе двух областей, а также одиннадцать раз обстреляв мирные помещения артиллерией, оккупанты в течение дня пытались вести штурм по четырем направлениям.
По словам Сергея Гайдая, они атаковали Верхнекаменское и со стороны нефтеперерабатывающего завода, и из района Золотаровки. Оттуда хотели продвинуться в сторону Донбасса. Пытались улучшить свое положение вблизи Белогоровки. Многие наступление удалось приостановить, кое-где боевые действия продолжаются. По Верхнекаменному враг нанес еще и авиаудар.
- По состоянию на 15 июля Россия не оккупировала всю Луганскую область.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.1
Покупка 36.1Продажа 37.07
-
EUR
Покупка 36.18Продажа 37.37
- Актуальное
- Важное