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Оккупанты в Луганской области призвали местные организации и предприятия отчитаться о паспортизации населения, - Генштаб

5 мая, 2023 пятница
08:31
Война с Россией

Оккупационная администрация Луганской области призвала местные организации и предприятия предоставить информацию о мерах принудительной паспортизации населения

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Принудительная паспортизация граждан Украины продолжается в Станично-Луганском районе Луганской области. Так оккупационная администрация выдала распоряжение, согласно которому руководители местных предприятий и организаций должны предоставить информацию о проведенных мероприятиях по паспортизации местного населения.

За сутки враг выпустил по Украине 24 дрона по территории Украины, совершил 75 авиационных ударов и 65 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск.

За прошедшие сутки российская армия выпустила по Украине 24 иранских ударных беспилотника "шахед". Из них было уничтожено 18.

Также противник за прошедшие сутки нанес 10 ракетных ударов по Краматорску и Запорожью, совершил 75 авиационных ударов и 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских защитников и по населенным пунктам. В результате вражеских ударов есть пострадавшие среди гражданских, разрушения и повреждения частных жилых домов, учебные заведения, детские сады и другая гражданская инфраструктура.

ВСУ уничтожили 4 барражирующих боеприпаса "Ланцет" и поразили 8 районов сосредоточения живой силы захватнических войск

За сутки авиация Сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также были уничтожены 4 барражирующих боеприпаса "Ланцет".

Кроме того, в подразделении ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили вражеский пункт управления, восемь районов сосредоточения живой силы захватчиков, два склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ситуация по направлениям

Враг проводит наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Там Силы обороны Украины отразили около 60 атак.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки противник обстреливал населенные пункты Елино, Николаевка, Ивановка, Бучки и Гремяч Черниговской области; Уралово, Порохонь, Студенок, Шалыгино, Ривно, Бояро-Лежачи, Стукаловка, Белополье, Тимофеевка, Кондратовка, Алексеевка, Юнаковка и Славгород Сумской области, а также Червоная Заря, Глыбокое, Липцы, Веселое, Огурцово, Волчанские Хуторы, Караичное, Бочково, Бударки, Комиссарово, Колодезное и Красное Первое в Харьковской области.

На Купянском направлении россияне из артиллерии и минометов обстреляли населенные пункты Фиголовка, Новомлынск, Каменка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.

Наступательных действий враг не производил.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Андреевка, Грековка, Макеевка, Невское, Песчаное, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Северск, Верхнекаменское, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки и юго-западной окраины Спорного.

На Бахмутском направлении враг обстреливал населенные пункты Никифоровка, Васюковка, Новомарково, Марково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Дылиевка, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

За сутки российская армия вела безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка и Марково.

На Авдеевском направлении под обстрелами оказались населенные пункты Авдеевка, Первомайское, Нетайлово и Карловка Донецкой области.

Наступательных действий враг не производил.

На Марьинском направлении вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Враг пытается улучшить свое тактическое положение. За сутки были отражены его многочисленные атаки в Марьинке.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Обстреливал Угледар, Новоукраинку, Пречистовку и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется. Нанес удары по 55 населенным пунктам, среди которых Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Михайловка, Казацкое, Львово, Новотягинка, Софиевка Херсонской области и город Херсон.

  • В ночь на 5 мая российские войска артиллерией обстреляли Никополь, повреждены дома и хозяйственные сооружения, пострадавших нет.
Украина
Россия
Луганщина
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
Донетчина
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
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