Оккупанты в Луганской области признали "нерентабельными" почти 100 шахт, - ОВА
В профильном министерстве РФ заявили, что количество угледобывающих предприятий у так называемых ЛНР и ДНР решили сократить со 114 только до 15. Так, почти 100 шахт россияне сочли нерентабельными
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
Отмечается, что значительное количество этих предприятий до неутешительных экономических показателей довели сами захватчики. Сначала принудительной мобилизацией. Лысогор привел пример, что на шахте "Красный партизан" едва собирали по шесть мужчин в смену.
"Многие угледобывающие предприятия остановили из-за многомиллионных долгов за электроснабжение. Обещали, что свет на России будет дешевле? Но уголь оказался вообще никому не нужным. Подошли к концу так называемые "первые выборы" – закончились обещания", - подчеркнул глава ОВА.
Также по его словам, мужчин, которых еще не мобилизовали, но которые находятся на военном учете в "ЛНР", заставляют ежемесячно посещать военкомат.
"Конечно, под колпаком находятся те, кто получает зарплату в бюджетных учреждениях врага. Но они свой выбор сделали: работаешь на кафира – сам придешь мобилизоваться", - констатировал Лысогор.
- В июле в ОВА сообщали , что шахты временно оккупированного Довжанска и окрестных населенных пунктов Луганской области находятся под угрозой обесточивания из-за долгов за электроэнергию.
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