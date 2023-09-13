Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Оккупанты в Луганской области признали "нерентабельными" почти 100 шахт, - ОВА

Оккупанты в Луганской области признали "нерентабельными" почти 100 шахт, - ОВА

13 сентября, 2023 среда
09:42
Война с Россией

В профильном министерстве РФ заявили, что количество угледобывающих предприятий у так называемых ЛНР и ДНР решили сократить со 114 только до 15. Так, почти 100 шахт россияне сочли нерентабельными

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Отмечается, что значительное количество этих предприятий до неутешительных экономических показателей довели сами захватчики. Сначала принудительной мобилизацией. Лысогор привел пример, что на шахте "Красный партизан" едва собирали по шесть мужчин в смену.

"Многие угледобывающие предприятия остановили из-за многомиллионных долгов за электроснабжение. Обещали, что свет на России будет дешевле? Но уголь оказался вообще никому не нужным. Подошли к концу так называемые "первые выборы" – закончились обещания", - подчеркнул глава ОВА.

Также по его словам, мужчин, которых еще не мобилизовали, но которые находятся на военном учете в "ЛНР", заставляют ежемесячно посещать военкомат.

"Конечно, под колпаком находятся те, кто получает зарплату в бюджетных учреждениях врага. Но они свой выбор сделали: работаешь на кафира – сам придешь мобилизоваться", - констатировал Лысогор.

  • В июле в ОВА сообщали , что шахты временно оккупированного Довжанска и окрестных населенных пунктов Луганской области находятся под угрозой обесточивания из-за долгов за электроэнергию.
Украина
Россия
російська армія
Луганщина
оккупированные территории
окупанти
Читайте также:
Київ дощ
12 сентября, 2023 вторник
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда Украину накроет холодный атмосферный фронт с дождями
Ростислав Шурма
11 сентября, 2023 понедельник
Журналисты раскрыли схемы замглавы ОПУ Шурмы, из-за которых Украина недополучила налогов на сотни миллионов
окупанти
12 сентября, 2023 вторник
Ночью на катерах оккупанты пытались штурмовать Херсон, - экс-заммэра
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.52
    Покупка 37.52
    Продажа 38.21
  • EUR
    Покупка 40.38
    Продажа 41.33
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
13 сентября
09:54
Инфографика
Курс валют на 12 сентября: сколько стоят доллар и евро в обменниках
09:53
Обновлено
РФ обвинила Украину в ракетном ударе по Севастополю, в ГУР подтвердили повреждение вражеского корабля и подводной лодки
09:38
Обновлено
Ночная атака "шахедов": в Одесской и Сумской областях силы ПВО уничтожили 32 дрона, ранены 7 человек
09:27
Обновлено
Поддерживаем все решения: Ким Чен Ын на встрече с Путиным заявил, что Россия "поднялась в защиту своего суверенитета"
09:19
В Болгарии планируется отменить запрет на импорт зерна из Украины
09:13
Маск заявил, что не включил Starlink в Крыму из-за санкций США против РФ
09:11
Британская разведка выяснила, на какой участок фронта РФ перебрасывает новые подразделения
09:01
Эксклюзив
На восточном фронте чувствуется, что враг получил боекомплект - боец ВСУ
08:38
Экс-первую ракетку мира дисквалифицировали на 4 года за допинг
08:08
Обновлено
Силы обороны ликвидировали 590 окупантов, 16 танков и 30 артсистем, - Генштаб ВСУ
08:05
OPINION
Украина перед "вилкой выборов"
07:53
ЧМ-2026: Аргентина выиграла второй матч на старте отбора, Месси не попал в заявку
07:00
Обзор
Что не так с открытием е-деклараций и может ли Рада не поддержать правку Зеленского. Объясняем
06:52
КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря
06:22
Кремль активно обсуждает подготовку к новой волне мобилизации резервистов, - ISW
06:20
Фумио Кисида
Правительство Японии ушло в отставку
05:52
Ребров оценил шансы Украины на выход на Евро-2024 после поражения от Италии
05:23
Обновлено
Евро-2024: Испания разбила Кипр, результаты других отборочных матчей 12 сентября
04:39
"Церковь должна быть мобилизована": патриарх Кирилл призвал верующих россиян идти на войну
02:48
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 12 сентября
01:30
На фронте погиб брат футболиста "Шахтера"
01:16
Обновлено
Латвия вслед за Литвой запретила въезд автомобилям с российской регистрацией
00:52
москва, кремль
В Москве сообщают о взрывах. Дым зафиксировали недалеко от Останкинской башни
00:30
Инфографика
Отбор на Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после поражения Италии
2023, вторник
12 сентября
23:48
В Румынии начали строить укрытие в селе, в районе которого обнаружили обломки русского дрона
23:38
Италия – Украина 2:1: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024
23:37
Квалификация к Евро-2024: Украина минимально уступила Италию
23:23
Эксклюзив
Есть две положительные новости, которые завершат историю с выходками Илона Маска: Огрызко об отключении Starlink в Крыму
23:22
Зеленский уволил начальника управления работы с личным составом СБУ
22:54
Россияне обстреляли два села в Херсонской области: ранены три человека, среди них 20-летний полицейский
22:49
Правительство передало в управление Укрнафты сеть АЗС Glusco, которая принадлежала Медведчуку.
22:19
Обновлено
Танки, БМП, системы ПВО и снаряды: Дания анонсировала трехлетний пакет военной помощи Украине
22:12
Зеленский встретится с Нетаньяху на Генассамблее ООН, - посол Израиля в Украине
22:01
G7
"Никогда не признаем претензий России на суверенную территорию Украины": министры G7 осудили псевдовыборы РФ
21:37
Обновлено
Apple представила iPhone 15: сколько стоит и чем особенный
21:30
Су-24
В Волгоградской области РФ разбился бомбардировщик Су-24М
21:10
Эксклюзив
Тактика Путина "мы безумны", к сожалению, срабатывает против Запада, - дипломат Огрызко
21:07
Эксклюзив
Кто и почему хочет купить Белоцерковскую ТЭЦ: расследование Еспресо
20:52
В Украине проверят все решения ВЛК о непригодности к службе в армии, принятые после 24 февраля 2022 года
20:46
Аналитика
Сергей Згурец
Осенне-зимняя военная кампания: какие факторы будут на нее влиять. Колонка Сергея Згурца
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV