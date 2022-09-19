Оккупанты в Луганской области "приговорили" сотрудника миссии ОБСЕ к 13 годам колонии
"Верховный суд" террористической "ЛНР" приговорил к 13 годам колонии сотрудника миссии ОБСЕ, гражданина Украины Дмитрия Шабанова
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на медиаресурсы оккупантов.
Шабанова обвинили в "госизмене" и работе на Центральное разведывательное управление США. Оккупанты утверждают, что он сам "признался" в содеянном.
Дмитрий Шабанов – один из трех арестованных сотрудников миссии ОБСЕ, которых террористы "ЛНР" содержат под стражей. ОБСЕ в июле заявила, что обвинение против Шабанова сфабриковано.
- В начале полномасштабного вторжения ОБСЕ приступила к эвакуации своих сотрудников из Украины. Последняя группа покинула Украину 7 марта.
- 10 апреля на подконтрольной "ЛНР" и "ДНР" территории захватчики запретили деятельность ОБСЕ и потребовали от работников организации уехать из оккупированных районов до 30 апреля. 24 апреля оккупанты арестовали часть работников миссии ОБСЕ.
- 26 июля исполняющая обязанности главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Антье Граве осудила преследование местных членов миссии, к которым относится и Шабанов.
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