Оккупанты в Луганской области планируют ликвидировать еще девять шахт, - ОВА
На временно оккупированных территориях Луганской области россияне сочли неперспективными еще девять угледобывающих предприятий и решили их ликвидировать
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
"Оккупанты признали неперспективными еще девять угледобывающих предприятий в Луганской области. Их планируется передать в управление реструктуризации шахт для дальнейшей ликвидации", - написал он.
Глава ОВА также отметил, что туда же будет переведен и персонал, который понадобится оккупантам для технического содержания этих предприятий. Конечно, со значительно меньшей заработной платой. Всех остальных ожидает увольнение и, вероятно, поход в военкомат.
Также Лысогор сообщил о принудительной мобилизации в Новопскове - оккупанты раздают повестки мужчинам на блокпостах, прикрываясь перечислением населения региона.
"Никуда не нужно ходить в Новопскове. Там захватчики выдают повестки почти на каждом блокпосте. Объясняют, что просто хотят перечислить мужское население в преддверии выборов. Но все все понимают", - подчеркнул глава Луганской ОВА.
- В мае сообщалось , что в одном из населенных пунктов Луганской области под видом водопроводных работ оккупанты роют окопы, готовясь обороняться.
- 27 июня стало известно, что захватчики усиливают контрразведывательный режим во временно оккупированном городе Привиль Луганской области - угрожают местным за общение с лицами на подконтрольной Украине территории.
- Также в Луганской ОВА отмечали , что на оккупированных территориях области российские захватчики усилили обыски и задержание местных жителей для того, чтобы обнаруживать ежемесячно по 15 шпионов и поклонников Украины.
- 2 июля глава Луганской ОВА Артем Лысогор заявил , что во временно оккупированном Северодонецке российские спецслужбы проверят предателей, расспрашивая, есть ли у них родные на неоккупированных территориях. Жителей, пытающихся позвонить в Украину, заставляют рыть окопы.
- В ОВА также отметили, что во временно оккупированных россиянами городах Луганской области наблюдается обостренная гуманитарная ситуация, кафиры не восстанавливают там разрушенные жилые дома и инфраструктуру.
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