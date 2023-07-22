Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"Оккупанты признали неперспективными еще девять угледобывающих предприятий в Луганской области. Их планируется передать в управление реструктуризации шахт для дальнейшей ликвидации", - написал он.

Глава ОВА также отметил, что туда же будет переведен и персонал, который понадобится оккупантам для технического содержания этих предприятий. Конечно, со значительно меньшей заработной платой. Всех остальных ожидает увольнение и, вероятно, поход в военкомат.

Также Лысогор сообщил о принудительной мобилизации в Новопскове - оккупанты раздают повестки мужчинам на блокпостах, прикрываясь перечислением населения региона.

"Никуда не нужно ходить в Новопскове. Там захватчики выдают повестки почти на каждом блокпосте. Объясняют, что просто хотят перечислить мужское население в преддверии выборов. Но все все понимают", - подчеркнул глава Луганской ОВА.