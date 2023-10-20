Оккупанты в Луганской области открывают центры подготовки подростков для фронта
Российские захватчики создают в Луганской области центры, где готовят подростков к войне, а учителя должны навязывать учащимся пропаганду и следить за их деятельностью в соцсетях
Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.
Российские оккупанты решили, как будут готовить подростков к войне в "ЛНР" и других захваченных регионах. Они распределили учебные заведения по специальностям, которых им не хватает. В начале они хотят привлечь почти четыре тысячи иальчиков от 14 до 17 лет.
Также россияне увеличили контроль над молодежью. Они приказали учителям следить за тем, что дети пишут в соцсетях и навязывать им пропаганду, сказали в ОВА.
Учителя будут доносить на учащихся, если те будут высказываться "неправильно", по их мнению, в интернете.
- Кроме того, российские оккупанты пытаются привлечь подростков во временно оккупированном городе Мелитополь в свою "медиашколу", где они должны научиться делать пропаганду против Украины.
- В школах на всей территории России прославляют службу в вооруженных силах, создают "добровольные роты" подростков, переориентируют учебную программу, указывающую на то, что детей готовят к войне.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.39 Покупка 37.39Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.73Продажа 40.65
- Актуальное
- Важное