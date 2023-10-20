Оккупанты в Луганской области открывают центры подготовки подростков для фронта

Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.

Российские оккупанты решили, как будут готовить подростков к войне в "ЛНР" и других захваченных регионах. Они распределили учебные заведения по специальностям, которых им не хватает. В начале они хотят привлечь почти четыре тысячи иальчиков от 14 до 17 лет.

Также россияне увеличили контроль над молодежью. Они приказали учителям следить за тем, что дети пишут в соцсетях и навязывать им пропаганду, сказали в ОВА.

Учителя будут доносить на учащихся, если те будут высказываться "неправильно", по их мнению, в интернете.