Оккупанты в Луганской области надевают форму ВСУ: захватчики готовят провокации
По данным Центра национального сопротивления, захватчики в Луганской области готовят провокации, они надевают "пиксель" Вооруженных сил Украины
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
Отмечается, что зафиксировано использование оккупантами украинского "пикселя" в направлении Кременной. Штурмовые отряды войск РФ одеваются в форму Вооруженных сил Украины: "россияне могут планировать операции под "чужим флагом" для дискредитации ВСУ, возможны показательные акты насилия среди гражданского населения".
В ЦНС добавили: для того чтобы отличить военных РФ в форме украинских защитников, они используют синие, белые или красные ленты на ногах.
"Центр национального сопротивления призывает сохранять бдительность и обращать внимание на такие детали", – резюмировали авторы.
- Напомним, ранее в ЦНС информировали, что во временно оккупированном Энергодаре россияне занимают квартиры местных жителей, чтобы разместить там энергетиков с российских АЭС.
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