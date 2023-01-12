Оккупанты в Луганской области надевают форму ВСУ: захватчики готовят провокации

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что зафиксировано использование оккупантами украинского "пикселя" в направлении Кременной. Штурмовые отряды войск РФ одеваются в форму Вооруженных сил Украины: "россияне могут планировать операции под "чужим флагом" для дискредитации ВСУ, возможны показательные акты насилия среди гражданского населения".

В ЦНС добавили: для того чтобы отличить военных РФ в форме украинских защитников, они используют синие, белые или красные ленты на ногах.

"Центр национального сопротивления призывает сохранять бдительность и обращать внимание на такие детали", – резюмировали авторы.

Напомним, ранее в ЦНС информировали, что во временно оккупированном Энергодаре россияне занимают квартиры местных жителей, чтобы разместить там энергетиков с российских АЭС.