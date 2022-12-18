Оккупанты в Луганской области изымают инвалидные коляски и матрасы в гражданских: в больницах не хватает самого необходимого
Количество раненых военных РФ в Луганской области значительно увеличилось, у медучреждений не хватает необходимых вещей для оказания помощи
Об этом сообщила Луганская ОВА в телеграмм.
Отмечается, что количество нуждающихся в госпитализации оккупантов значительно увеличилось. Однако поставки необходимых вещей в больницы не отлажены: дополнительные инвалидные коляски и матрасы россияне изымают у местных жителей.
"Сами медики на оккупированных территориях признают, что не готовы принимать такое количество раненых. Да и лечить тяжелых никто не учил. Потому что в этом году изменилась и структура травмы, и принципы оказания медицинской помощи. Если раньше они обычно работали с пулевыми ранениями и монотравмой, то сейчас это политравма и преимущественно связана с минно-взрывными травмами", - пишет пресс-служба Луганской ОВА.
- Напомним, 7 декабря Центр национального сопротивления информировал, что больницы во временно оккупированных районах Луганщины принудительно выписывают больных, еще не закончивших лечение, чтобы освободить места для раненых российских военных.
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