Об этом сообщила Луганская ОВА в телеграмм.

Отмечается, что количество нуждающихся в госпитализации оккупантов значительно увеличилось. Однако поставки необходимых вещей в больницы не отлажены: дополнительные инвалидные коляски и матрасы россияне изымают у местных жителей.

"Сами медики на оккупированных территориях признают, что не готовы принимать такое количество раненых. Да и лечить тяжелых никто не учил. Потому что в этом году изменилась и структура травмы, и принципы оказания медицинской помощи. Если раньше они обычно работали с пулевыми ранениями и монотравмой, то сейчас это политравма и преимущественно связана с минно-взрывными травмами", - пишет пресс-служба Луганской ОВА.

Напомним, 7 декабря Центр национального сопротивления информировал, что больницы во временно оккупированных районах Луганщины принудительно выписывают больных, еще не закончивших лечение, чтобы освободить места для раненых российских военных.

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