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Оккупанты в Луганской области готовятся частично отойти на линию 24 февраля, - британская разведка

23 октября, 2022 воскресенье
09:26
война с Россией

На оккупированных территориях Луганской области россияне возводят линию обороны, которая частично лежит в пределах, которые они захватили еще в 2014 году

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

Британская разведка обращает внимание, что 19 октября владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его команда инженеров строит большую укрепленную "линию Вагнера" обороны в оккупированной Россией Луганской области и опубликовал карту, на которой показан запланированный масштаб проекта.

На снимках виден участок новой противотанковой обороны и системы окопов к юго-востоку от Кременной.

"Если планы столь масштабны, как утверждает Пригожин, то, скорее всего, работы направлены на интеграцию реки Северский Донецк в зону обороны, частично следуя линии контроля на 23 февраля 2022 года. Проект предусматривает, что Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны по нынешней линии фронта, чтобы, вероятно, сдерживать любые быстрые украинские контрнаступления", - пришли к выводу в британской разведке.

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Луганщина
оккупированные территории
Сиверский Донец
Вагнергейт
наступление ВСУ
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