Об этом сообщила Луганская ОВА в телеграм.

"Россияне продолжают блокировать захваченные населенные пункты региона и делать поквартирные обыски – после них люди исчезают", - отмечает пресс-служба.

В ОВА подчеркивают, что террор местного населения Луганщины организует ФСБ РФ: "Ее сотрудники выбирают населенный пункт для проведения так называемой контрдиверсионной операции, с помощью боевиков псевдореспублики блокируют выездные пути"

Отмечается, что после блокировки оккупанты устраивают поквартирные и домовые обыски, их задача - найти хоть что-то подозрительное.

"В случае, когда "найдено" то, что искали, человека задерживают без возможности даже контактировать с адвокатом. В лучшем случае люди возвращаются домой после двух месяцев "воспитательных работ".

Напомним, ранее Луганская ОВА сообщала , что количество раненых военных РФ в Луганской области значительно увеличилось, у медучреждений не хватает необходимых вещей для оказания помощи.

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