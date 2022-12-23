Оккупанты в Луганской области блокируют выезды из захваченных населенных пунктов, проводят поквартирные обыски и "задерживают" местных, - ОВА
Представители ФСБ России продолжают терроризировать жителей Луганщины: после захвата оккупанты блокируют города и села. Далее россияне обыскивают дома и похищают людей
Об этом сообщила Луганская ОВА в телеграм.
"Россияне продолжают блокировать захваченные населенные пункты региона и делать поквартирные обыски – после них люди исчезают", - отмечает пресс-служба.
В ОВА подчеркивают, что террор местного населения Луганщины организует ФСБ РФ: "Ее сотрудники выбирают населенный пункт для проведения так называемой контрдиверсионной операции, с помощью боевиков псевдореспублики блокируют выездные пути"
Отмечается, что после блокировки оккупанты устраивают поквартирные и домовые обыски, их задача - найти хоть что-то подозрительное.
"В случае, когда "найдено" то, что искали, человека задерживают без возможности даже контактировать с адвокатом. В лучшем случае люди возвращаются домой после двух месяцев "воспитательных работ".
- Напомним, ранее Луганская ОВА сообщала , что количество раненых военных РФ в Луганской области значительно увеличилось, у медучреждений не хватает необходимых вещей для оказания помощи.
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