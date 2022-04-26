Оккупанты в Луганской области 17 раз обстреляли мирное население 25 апреля: больше всего пострадали Попасная, Лисичанск и Горная громада, - ОВА

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграмм.



"17 раз россияне обстреляли мирное население за минувшие сутки, продолжаются бои в Попасной и Рубежном", – написал он.



От обстрелов больше всего пострадали Попасная, Лисичанск, Горская громада. Так, захватчики совершили 4 мощных артатаки по Попасной, еще две – по Лисичанску. В результате этого по два дома повреждены в обоих населенных пунктах, по меньшей мере один – в Горском. Данные о жертвах уточняются.



"За минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять артиллерийских систем, тринадцать единиц бронированной техники, пятнадцать единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одна зенитная установка. Подразделения ПВО сбили два самолета и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", – сообщил Гайдай.

Напомним, в Херсонской области ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами и более 70 рашистов.

По словам советника главы ОПУ Алексея Арестовича, оккупанты пытаются наступать на всей линии фронта и решили идти на Кривой Рог.

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