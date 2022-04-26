Оккупанты в Луганской области 17 раз обстреляли мирное население 25 апреля: больше всего пострадали Попасная, Лисичанск и Горная громада, - ОВА
Сейчас идут бои в Попасной и Рубежном, за сутки 25 апреля ВСУ отразили шесть атак врага
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграмм.
"17 раз россияне обстреляли мирное население за минувшие сутки, продолжаются бои в Попасной и Рубежном", – написал он.
От обстрелов больше всего пострадали Попасная, Лисичанск, Горская громада. Так, захватчики совершили 4 мощных артатаки по Попасной, еще две – по Лисичанску. В результате этого по два дома повреждены в обоих населенных пунктах, по меньшей мере один – в Горском. Данные о жертвах уточняются.
"За минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять артиллерийских систем, тринадцать единиц бронированной техники, пятнадцать единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одна зенитная установка. Подразделения ПВО сбили два самолета и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", – сообщил Гайдай.
- Напомним, в Херсонской области ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами и более 70 рашистов.
- По словам советника главы ОПУ Алексея Арестовича, оккупанты пытаются наступать на всей линии фронта и решили идти на Кривой Рог.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.97
Покупка 30.97Продажа 32.01
-
EUR
Покупка 33.26Продажа 34.58
- Актуальное
- Важное