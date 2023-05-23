Оккупанты в Крыму вводят "патриотическое воспитание" и начальную военную подготовку для детей
Оккупанты в Крыму вводят должность "советника директора по воспитанию", чтобы учить детей "патриотизму", и планируют обучать школьников начальной военной подготовке
Об этом пишет телеграмм-канал "Крымский ветер".
О нововведениях сообщила оккупационная министр образования, науки и молодежи Валентина Лаврик.
"В Крыму ввели должность советника директора по воспитанию - это человек, который будет заниматься конкретно патриотическим воспитанием детей", - рассказала она.
Кроме того, так называемая министр заявила, что уже с 1 сентября этого года дети будут проходить курс начальной военной подготовки. Она отметила, что он будет действовать во всех школах в качестве дополнительных занятий.
"С 1 сентября мы планируем в каждой школе за счет внеурочной деятельности реализовывать программу "Начальная военная подготовка". Для этого оборудуют кабинеты ОБЖ. В этом году мы стартуем по такому оборудованию, в следующем году будет продолжение", - сказала Лаврик.
- В четверг, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции АР Крым и Севастополя.
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