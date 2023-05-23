Об этом пишет телеграмм-канал "Крымский ветер".

О нововведениях сообщила оккупационная министр образования, науки и молодежи Валентина Лаврик.

"В Крыму ввели должность советника директора по воспитанию - это человек, который будет заниматься конкретно патриотическим воспитанием детей", - рассказала она.

Кроме того, так называемая министр заявила, что уже с 1 сентября этого года дети будут проходить курс начальной военной подготовки. Она отметила, что он будет действовать во всех школах в качестве дополнительных занятий.

"С 1 сентября мы планируем в каждой школе за счет внеурочной деятельности реализовывать программу "Начальная военная подготовка". Для этого оборудуют кабинеты ОБЖ. В этом году мы стартуем по такому оборудованию, в следующем году будет продолжение", - сказала Лаврик.