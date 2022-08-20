Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Оккупанты точно кричат уже SOS. Они ошеломлены тем, что их так называемая великая армия не может их защитить и в Крыму постоянно происходят удары", - подчеркнул Алиев.

По его словам, оккупационные власти Крыма пытаются сохранить ореол, что ничего не происходит, что какие-то БПЛА летают, а российская ПВО сбивает их.

"Граждан просят сохранять спокойствие. Местные администрации давят на людей, чтобы в соцсетях публично не распространяли слухи, что якобы в Крыму происходят взрывы. За распространение информации оккупанты угрожают уголовной статьей, статьей об экстремизме и сепаратизме", - заметил он.