Оккупанты в Крыму уже кричат SOS, - общественный деятель Алиев
Соучредитель общественной организации "Крым-SOS" Алим Алиев рассказал, что оккупационные власти Крыма угрожают местным уголовными статьями за распространение информации о взрывах в Крыму
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Оккупанты точно кричат уже SOS. Они ошеломлены тем, что их так называемая великая армия не может их защитить и в Крыму постоянно происходят удары", - подчеркнул Алиев.
По его словам, оккупационные власти Крыма пытаются сохранить ореол, что ничего не происходит, что какие-то БПЛА летают, а российская ПВО сбивает их.
"Граждан просят сохранять спокойствие. Местные администрации давят на людей, чтобы в соцсетях публично не распространяли слухи, что якобы в Крыму происходят взрывы. За распространение информации оккупанты угрожают уголовной статьей, статьей об экстремизме и сепаратизме", - заметил он.
- В Севастополе во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы . Глава оккупационных властей сообщил, что сбили беспилотник.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на взрывы в оккупированном Крыму и назвал это "знойным августом"
- Также вечером 19 августа взрывы раздавались в Евпатории во временно оккупированном Крыму. Пропагандисты сообщают о работе ПВО.
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