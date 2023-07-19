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Оккупанты в Крыму устроили раскопки Херсонеса, чтобы доказать его "историческую принадлежность" до России

19 июля, 2023 среда
14:02
Культура Херсонес

Во временно оккупированном Севастополе россияне производят раскопки на руинах античного и византийского города-государства Херсонес Таврический, включенного в список мирового наследия ЮНЕСКО. Таким образом они хотят доказать принадлежность достопримечательности России

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированном полуострове Крым продолжаются раскопки украинского памятника национального значения на месте древнего греческого города Херсонес. Раскопки осуществляют российские археологи и местные коллаборанты под присмотром военных. Основная задача, стоящая перед расхитителями исторической достопримечательности - доказать принадлежность города к РФ ", – говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что подобное происходило на полуострове во времена Второй мировой войны, когда там проводили раскопки нацисты, ища тогда доказательства того, что Крым – чисто немецкая земля и там раньше царило Готское государство.

Современные оккупанты стремятся найти доказательства того, что Херсонес на самом деле заселяли славяне и назывался город Корсунь. В дальнейшем российская пропаганда имеет целью провести эту линию в Киевскую Русь, наследником которой себя считает путинский режим.

Как говорят в Центре нацсопротивления, по замыслу окупантов это даст российской пропаганде не только "обосновать свое право на полуостров", но и нивелировать историю крымских татар как незначительный этап в истории Крыма. Для выполнения задачи так называемые российские историки могут прибегнуть к мистификациям и сознательному уничтожению греческого наследия.

В частности, множество артефактов уже вывозится в РФ. То есть, продолжается планомерное ограбление и уничтожение памятника. В ЦНС отметили, что имена всех преступников, участвующих в искажении истории и работающих на пропаганду, известны и каждый будет отвечать за это перед судом.

  • 5 июля стало известно , что оккупационная администрация Севастополя готовит документы на вывоз свыше 300 тыс. экспонатов из музея-заповедника "Херсонес Таврический" для якобы реставрации. Тогда оккупационная администрация занималась подготовкой актов "передачи на реставрацию для дальнейшего экспонирования экспонатов из фондов.
Крым
Война с Россией
оккупированные территории
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