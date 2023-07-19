Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированном полуострове Крым продолжаются раскопки украинского памятника национального значения на месте древнего греческого города Херсонес. Раскопки осуществляют российские археологи и местные коллаборанты под присмотром военных. Основная задача, стоящая перед расхитителями исторической достопримечательности - доказать принадлежность города к РФ ", – говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что подобное происходило на полуострове во времена Второй мировой войны, когда там проводили раскопки нацисты, ища тогда доказательства того, что Крым – чисто немецкая земля и там раньше царило Готское государство.

Современные оккупанты стремятся найти доказательства того, что Херсонес на самом деле заселяли славяне и назывался город Корсунь. В дальнейшем российская пропаганда имеет целью провести эту линию в Киевскую Русь, наследником которой себя считает путинский режим.

Как говорят в Центре нацсопротивления, по замыслу окупантов это даст российской пропаганде не только "обосновать свое право на полуостров", но и нивелировать историю крымских татар как незначительный этап в истории Крыма. Для выполнения задачи так называемые российские историки могут прибегнуть к мистификациям и сознательному уничтожению греческого наследия.

В частности, множество артефактов уже вывозится в РФ. То есть, продолжается планомерное ограбление и уничтожение памятника. В ЦНС отметили, что имена всех преступников, участвующих в искажении истории и работающих на пропаганду, известны и каждый будет отвечать за это перед судом.