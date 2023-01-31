Оккупанты в Крыму учат детей пользоваться оружием, а улицы называют в честь "героев спецоперации"
Во временно оккупированном Крыму рашисты учат детей пользованию оружием и первой медпомощи, а улицы называют в честь "героев спецоперации"
Об этом информирует Представительство президента Украины в АРК .
"Руководитель оккупационной администрации Аксенов начал открывать отделения так называемых ДОСААФ (добровольные общества содействия армии, авиации и флоту, – ред.): там детей учат обращаться с оружием, оказывать первую медицинскую помощь, проходить огневую и инженерную подготовку. Такое "военно-патриотическое обучение" уже есть в Советском, Нижнегорском и Черноморском районах, в городах Ялта, Феодосия, Евпатория, Керчь и Красноперекопск", - говорится в заявлении.
Также рашисты переименовывают улицы в честь "героев спецоперации". В частности, сообщается о 13 новых названиях: три в Керчи, четыре - в Симферополе, два - в селе Партизанское, и еще по одному - в Щелкино, Перевальном, Краснолесье и Сакском районе.
По информации активистов, в школах Армянска педагогов просят опросить учащихся и родителей о "вероятности совершения терактов" на объектах общественно важной инфраструктуры.
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Кроме того, в Севастополе и других городах полуострова начали открывать отделения общественно-государственной инициативы – "движение первых": "Детей активно агитируют вступать в это движение.
Отмечается, что в Джанкое захватчики организовали всероссийскую акцию "блокадный хлеб", во время которой детям раздавали хлебцы весом 125 г.
"Какое отношение Крым имеет к блокаде Ленинграда - пропагандисты не объяснили. Пожалуй, это наглядная демонстрация того, что российская армия действует на оккупированных территориях", - добавило ведомство.
- Генштаб 20 января сообщил , что на временно оккупированных территориях Крыма Россия готовится к скрытой мобилизации местных жителей.
- Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает , что ВСУ в состоянии вернуть оккупированный Россией Крым до лета текущего года.
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