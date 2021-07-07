Оккупанты в Крыму сообщили об антирекорде смертей от COVID-19

Об этом она сказала 7 июля на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19, передает Крым.Реалии.



"На этой неделе у нас антирекорд по летальным случаям. Значительно у нас вырос показатель летальности по сравнению с двумя предыдущими. Тенденция сохраняется, за последние три недели уровень летальных исходов вырос на 62%", - сказала Пеньковская.

Напомним, что 6 июля в Украине зафиксировано 610 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 40, медработников - 20).