Оккупанты в Крыму сообщили об антирекорде смертей от COVID-19
Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что за прошедшую неделю установлен антирекорд по летальным исходам от коронавируса
Об этом она сказала 7 июля на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19, передает Крым.Реалии.
"На этой неделе у нас антирекорд по летальным случаям. Значительно у нас вырос показатель летальности по сравнению с двумя предыдущими. Тенденция сохраняется, за последние три недели уровень летальных исходов вырос на 62%", - сказала Пеньковская.
- Напомним, что 6 июля в Украине зафиксировано 610 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 40, медработников - 20).
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.14
Покупка 27.14Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 32.05Продажа 32.43
- Актуальное
- Важное