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Оккупанты в Крыму силой заставляют рыть траншеи наркоманов и алкогольнозависимых, а ВСУ отразили 40 атак РФ, - Генштаб

7 апреля, 2023 пятница
06:38
война с Россией

В Джанкойском районе временно оккупированного Крыма захватчики привлекают для строительства фортификационных сооружений наркоманов и лиц с алкогольной зависимостью. В случае отказа оккупанты силой заставляют их рыть траншеи

Об этом в утреннем своде 7 апреля отчитывается Генштаб ВСУ.

"В населенных пунктах Джанкойского района временно оккупированного Крыма российские захватчики привлекают к строительству фортификационных сооружений местное население", - говорится в сообщении.

В инженерных работах в основном привлекаются мужчины, большинство из которых наркоманы и лица с алкогольной зависимостью. Работникам оккупанты обещают денежное вознаграждение, однако люди его не получают или получают не в полном размере.

Зафиксированы случаи, когда обманутые люди отказываются идти на дальнейшее сотрудничество, после чего вооруженные захватчики силой заставляют их копать траншеи.

Россия нанесла 5 ракетных и 18 авиаударов по Украине в течение суток

6 апреля противник нанес 5 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

ВСУ отразили более 40 российских атак на 4 направлениях

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За минувшие сутки Силы обороны отразили более 40 атак россиян.

Украинские воины уничтожили 3 вражеских корректируемых авиабомба, 3 дрона и станцию РЕБ

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Кроме того, защитники Украины уничтожили 3 БПЛА разных типов ("Орлан-10", "Supercam" и "Ланцет-3"), а также 3 корректируемых авиационных бомбы.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, 2 склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Россия продолжает использовать воздушное пространство и территорию Республики Беларусь. Вместе с тем, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено.

Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки РФ осуществила обстрелы населенных пунктов Леоновка, Гремяч, Нововасиловка Черниговской области; Прогресс, Заруцкое, Ровное, Волфино Сумщины, а также населенных пунктов Ветеринарное, Нескучное, Огирцево, Тихое, Зибино, Бочково, Бударки, Ольховатка, Чугуновка, Зарубинка, Бологовка, Старица, Колодезное Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Фиголовка, Новомлинск, Дворичная, Западное, Лиман Первий, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки россияне вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Спорное.

Артиллерийские обстрелы получили Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка - Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои.

За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка и Белая Гора. Подразделения сил обороны отразили 16 атак противника на этом участке фронта.

От вражеских обстрелов пострадали, в частности, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Александро-Шультино, Дилиевка и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях российская армия вела наступательные действия в районах Новокалиново, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имела.

Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где были отражены 19 вражеских атак.

В то же время вражеских обстрелов потерпели Новокалиново, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Марьинка и Победа.

На Шахтерском направлении в течение суток захватнические войска наступательных действий не проводились. Совершили обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции.

Совершил обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области, а также Антоновка и Херсон.

  • Ранее в Генштабе рассказали, что в одном из населенных пунктов Симферопольского района был замечен палаточный городок, в котором находится около сотни раненых оккупантов.
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