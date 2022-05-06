Оккупанты в Крыму проводят пропагандистские акции к 9 мая со сбором средств на войну против Украины, - Денисова
Россияне используются "праздник" 9 мая для пропаганды войны в Украине на территории АР Крым. Они организуют акции и собирают деньги в поддержку войны
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, на территории полуострова с 21 апреля по 22 июня проходит акция "красная гвоздика". Людям предлагают приобрести значок с изображением цветка, а часть денег будет направлена на поддержку войны против Украины. Денисова добавила, что к сбору незаконно привлекли молодежь.
"Также, в оккупационные администрации поступило поручение от путинской власти об обязательном проведении в период с 1 по 9 мая фотовыставок "НАТО хроника жестокости" С 26 апреля по 9 мая на территории Крыма проводится всероссийский пробег "Zа мир! Труд! Май!" и "Zа мир без нацизма"", - сообщила Денисова.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека отметила, что россияне нарушают декларации Генеральной Ассамблеи ООН, Международный пакт о гражданских и политических правах, Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны.
- 23 апреля Денисова сообщила, что россияне вывозят в Крым украинское зерно и угрожают аграриям.
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